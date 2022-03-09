Режим Владимира Путина запретил российским СМИ называть его вторжение в Украину "войной". Его надо представлять как "операцию по освобождению Украины от неонацистов".

Государственное агентство РИА Новости публикует оголтелую пропаганду, утверждая, что Россия "взвалила на себя вторично груз ответственности за освобождение соседней Украины от нацизма". Читателям сообщается, что "нацизм, лишь чуть забив косметическим консилером и качественной пудрой свастику", был "главным методом строительства украинской государственности". Сегодня Россия проводит "операцию по денацификации" в интересах всей Европы, даже если сама Европа этого не понимает.