Мир может быть благодарен за то, что Дональд Трамп больше не является президентом Соединенных Штатов. Когда он был у власти, Трамп завидовал президенту России Владимиру Путину за его жестокий авторитаризм и позорно поверил словам кремлевского лидера о вмешательстве в выборы, а не американским спецслужбам. И, назвав тактику Путина в отношении Украины "гениальной" всего за несколько часов до того, как Россия начала массированное вторжение в страну, Трамп имел наглость заявить, что, если бы он остался у власти, вторжения бы не произошло.