Вторжение России в Украину разрушило наши представления о рациональности, и за полторы недели произошло то, что многие исследователи политики и безопасности называли невозможным. И все же, несмотря на то, что делать прогнозы в настоящее время крайне сложно, спрос на них велик. Обобщим основные сценарии развития российско-украинской войны на второй неделе вторжения, которые рассматриваются различными центрами стратегических исследований и безопасности.

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Большинство исследователей сходятся во мнении, что Россия надеялась оккупировать Украину в течение нескольких дней или добиться уступки для выполнения требований, но теперь столкнулась с неожиданно эффективным украинским сопротивлением. Это свидетельствует о положительной тенденции, но все еще возможно как относительно быстрое и дипломатичное, так и медленное и кровавое продолжение конфликта.

Самый "розовый" сценарий - "Чудо Днепра"