Война в Украине вызвала резкий всплеск русофобии по всему миру. Под раздачу попала и легендарная русская водка - ее убирают с полок магазинов, бойкотируют русские рестораны, переименовывают коктейли в барах… Между тем именно в Латвии, на Latvijas balzams, который входит в группу предприятий SPI Group миллиардера Юрия Шефлера, производятся именитые бренды Stolichnaya и Moskovskaya. Водочный магнат рассказал KLIK о ситуации на рынке и грядущем ребрендинге, а представители отрасли поделились прогнозами о судьбе русской и белоруской водки и украинской горилки.

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Империя Шефлера

В последнее время, на волне антивоенных настроений, потребители стали очень активно интересоваться происхождением излюбленного горячительного напитка: такие названия, как Stolichnaya и Moskovskaya, на некоторых действуют как красная тряпка на быка. Однако де-факто и де-юре к России эти бренды уже давно не имеют никакого отношения.