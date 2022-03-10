"Где вы были последние восемь лет, когда бандеровцы убивали гражданских в Донецке? Почему вы молчали о геноциде, который совершали украинские националисты против русских? Когда Путин начал денацификацию, на Западе вдруг стали тревожиться о событиях в Киеве, но всем было все равно, когда в Восточной Украине 15 000 человек погибли из-за действий фашистов. Каждый теперь отправляет деньги в благотворительные фонды, но в 2014 году никто не помогал бедным детям в Донбассе". Такие и похожие утверждения часто звучат, если кто-то публично осуждает российскую агрессию. Но насколько они правдивы?