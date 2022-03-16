До лета 2012 года многие восхищались паралимпийской звездой Оскаром Писториусом. Любители спорта в Южно-Африканской Республике (ЮАР) знали легкоатлета по прозвищу Blade Runner ("Бегущий по лезвию бритвы"). В 2013 году его имя попало в заголовки новостных изданий не из-за спортивных успехов, а абсолютно по другому поводу.

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Пристрастие к огнестрельному оружию оказалось судьбоносным. В 2013 году в День святого Валентина 26-летний Писториус застрелил свою девушку Риву Стенкамп. Модель была убита в туалете в доме у спортсмена четырьмя выстрелами через дверь.