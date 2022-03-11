В Латвии любили косметику из России, Беларуси и Украины. Что теперь?
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Трагические события в Украине крепко затронули и латвийский рынок косметической продукции. Не секрет, что многие излюбленные латвийцами шампуни, кремы и другие товары для гигиены и красоты имеют российское, белорусское и украинское происхождение: они качественные и недорогие. Сейчас магазинные полки с этими товарами опустели - привычный к катаклизмам народ запасся впрок, да и бойкот сыграл свою роль. Что будет дальше с поставками, кто из производителей попал под санкции, как поменялись планы у латвийского Dzintars, который планировал стартовать в России, и что произойдет с ценами? Об этом KLIK поговорил с участниками рынка.
Бойкот некоторыми торговым сетями всего российского и белорусского и последующие санкции вызвали ажиотаж: взволнованные люди ринулись в торговые точки, не наложившие вето на товары из соседних стран, и смели с полок магазинов изрядную часть ассортимента. А недавно в российских СМИ прошла информация о том, что именитый производитель продуктов питания и товаров повседневного спроса - нидерландско-британский Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, "Чистая линия", "Черный жемчуг", "Лесной бальзам", Domestos, Cif и другие) "заявил о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее"… Отметим, что в России у компании ряд заводов (концерн "Калина"), откуда и поставляются в Европу шампуни, бальзамы, кремы и прочие средства, которые стоят в ванной комнате у многих латвийцев.