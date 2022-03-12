Две недели назад мы проснулись в новом, совершенно другом мире. У многих суточный ритм приспособился к непрерывному приему информации, но когда просыпается, рука хватает смартфон не для того, чтобы посмотреть смешные ролики, а чтобы убедиться, что Киев все еще держится. Сумасшедшая время, хотя нас никто не атакует и мины падают за тысячу километров отсюда.

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Кто-нибудь еще помнит, что беспокоило людей и о чем писали СМИ до того, как оккупанты вторглись в Украину? Гобземс совершил автобусный тур по Латвии, достойный рок-музыканта, чтобы расшевелить нацию, обратиться к своему немногочисленному электорату и быть задержанным в Тукумсе.

Шлесерс, который раньше поднимался в небеса на гигантском лифте в полной Арене Рига, теперь поднялся по небольшой трехступенчатой ​​лестнице, чтобы пожаловаться паре человек на злобное правительство, которое недостаточно близко к России и потому бизнес "бульдозера" немного приостановился.

Сандрис Точс бегал вокруг, всегда снимая все вживую, не забывая время от времени напоминать, что в Латвии он хотел бы такого дееспособного лидера, как Путин.