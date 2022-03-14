"Путин сошел с ума!" Почему опасно так думать
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После начала войны в Украине в публичном пространстве все чаще можно услышать, что Владимир Путин "обезумел". И такие заявления исходят не только от простых наблюдателей. В последние дни, например, американские спецслужбы выдвинули психологическую оценку российского президента одним из главных приоритетов, сообщает CNN. Более того, сенатор-республиканец Марко Рубио признает, что с главой Кремля что-то не так. "Он изменился, полностью оторвался от реальности и сошел с ума", - заявил бывший посол США в России Майкл Макфол. Хотя подобные опасения высказываются авторитетными людьми, как бы заставляя общественность и лиц, ответственных за внешнюю политику, более серьезно задуматься о масштабах проблемы, это лишь отвлекает от реальных причин войны и стигматизирует психические заболевания.