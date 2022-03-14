После начала войны в Украине в публичном пространстве все чаще можно услышать, что Владимир Путин "обезумел". И такие заявления исходят не только от простых наблюдателей. В последние дни, например, американские спецслужбы выдвинули психологическую оценку российского президента одним из главных приоритетов, сообщает CNN. Более того, сенатор-республиканец Марко Рубио признает, что с главой Кремля что-то не так. "Он изменился, полностью оторвался от реальности и сошел с ума", - заявил бывший посол США в России Майкл Макфол. Хотя подобные опасения высказываются авторитетными людьми, как бы заставляя общественность и лиц, ответственных за внешнюю политику, более серьезно задуматься о масштабах проблемы, это лишь отвлекает от реальных причин войны и стигматизирует психические заболевания.

Сегодняшние заявления о том, что у Путина "что-то не так с головой", в некотором смысле являются логическим следствием в ситуации, когда нет другого объяснения поведению лидера. Поскольку он находится у власти уже долгое время, подобные заявления делались и раньше. Они были особенно распространены, когда российский президент делал то, чего от него никто не ожидал и что казалось иррациональным. Решение о вторжении в Украину со стороны выглядело по меньшей мере странным, если не сказать глупым. "Конечно, не существует людей, стоящих во главе страны, которые могли бы совершить такую огромную ошибку. Невозможно, чтобы Путин начал войну с Украиной на таких слабых основаниях", - считают наблюдатели. Поэтому легко сделать вывод, что он сошел с ума. Однако, скорее всего, это не так.