В контексте войны и приема украинских беженцев в Интернете появились комментарии о том, что активное участие в помощи и приеме украинцев показывает, что мы все в принципе - адские расисты, потому что ранее никто особенно не пытался помочь сирийцам. Подобные заявления показались мне совершенно неуместными, и главным образом потому, что сейчас, конечно, не время выдвигать какие-либо обвинения в адрес тех, кто активно участвует в помощи украинскому народу. Даже если эти обвинения носят лишь пассивно-агрессивный характер.

Для абонентов

Мне кажется, что на желание и заинтересованность помочь кому-то во время войны влияет целый ряд факторов. Географическое положение и расстояние, менталитет, культура, история, религия, язык. Ну и да, конечно, в какой-то мере и цвет кожи.