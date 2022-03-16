Несколько лет назад в Латвии начал работать российский дискаунтер Fix Price, а в прошлом году, на радость любителей низких цен, распахнула свои двери сеть Mere, огласившиеся амбициозные планы развития в Балтии. Как им живется в новых рыночных условиях? Литовские эксперты прогнозируют не самый лучший сценарий.

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Какие перспективы у этих торговых сетей в Латвии в свете печальных событий? KLIK обратился за комментариями к литовскому эксперту – соседняя страна по части развития супермаркетов на голову опережает Латвию: и Lidl, и Mere там стартовали раньше, чем у нас.