Тысячи ищут дом: как приток беженцев повлиял на эстонский рынок аренды

Маклер агентства недвижимости Arco Vara Джошуа Джеймс Вийналас говорит, что сейчас рано делать основательные прогнозы по продаже недвижимости: ситуация меняется каждый день. Но то, что он увидел в первые недели войны, - это растущий интерес к аренде квартир. Интерес выше, чем раньше, но далек от бума, подтверждает Вийналас.

Также он рассказал, что когда пошли слухи о том, что в Эстонию приедут украинские беженцы, один из его клиентов отложил продажу квартиры, например, потому, что сказал, что хочет помочь беженцам с жильем на несколько месяцев. У Вийналаса есть еще такие истории - владельцы объектов, которые они продают или сдают в аренду, сказали, что хотят подождать со сделкой или сделать паузу. "Это трогательно, но, может быть, я работаю только с хорошими людьми", - отметил Вийналас.