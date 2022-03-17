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Тысячи ищут дом: как приток беженцев повлиял на эстонский рынок аренды

Сначала украинским беженцам предлагают размещение в гостинице, дальше они скорее всего перейдут на рынок аренды.

ФОТО: Sille Annuk

На прошлой неделе выяснилось, что в течение короткого времени в Эстонию приедут тысячи людей, спасающихся от войны в Украине. Джошуа Джеймс Вийналас, маклер агентства недвижимости Arco Vara, объясняет, как приток беженцев в настоящее время повлиял на эстонский рынок недвижимости, пишет Rus.Postimees.

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Маклер агентства недвижимости Arco Vara Джошуа Джеймс Вийналас говорит, что сейчас рано делать основательные прогнозы по продаже недвижимости: ситуация меняется каждый день. Но то, что он увидел в первые недели войны, - это растущий интерес к аренде квартир. Интерес выше, чем раньше, но далек от бума, подтверждает Вийналас.

Также он рассказал, что когда пошли слухи о том, что в Эстонию приедут украинские беженцы, один из его клиентов отложил продажу квартиры, например, потому, что сказал, что хочет помочь беженцам с жильем на несколько месяцев. У Вийналаса есть еще такие истории - владельцы объектов, которые они продают или сдают в аренду, сказали, что хотят подождать со сделкой или сделать паузу. "Это трогательно, но, может быть, я работаю только с хорошими людьми", - отметил Вийналас.