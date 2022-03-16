Склады опустели ⟩ Война в Украине и санкции привели к нехватке сырья на предприятиях Эстонии

Самый быстрый и эффективный способ облегчить ситуацию - снизить ограничения на использование внутренних ресурсов Эстонии, особенно древесины, и это должно быть сделано немедленно, написали зонтичные организации эстонских предприятий - Торгово-промышленная палата и Центральный союз работодателей, а также их социальный партнер Центральный союз профсоюзов, представляющий эстонских работников, премьер-министру Эстонии Кае Каллас.

"В текущей мировой экономико-политической ситуации, когда доступность древесины и металлов из России и Белоруссии уменьшилась или затруднена из-за введенных необходимых санкций, правительство должно быстро принять решения о том, как обеспечить продолжение работы наших компаний в прежнем объеме и минимизировать ущерб экономике Эстонии в и без того неспокойной ситуации, — сказал директор Торгово-промышленной палаты Майт Палтс. - Склады уже опустели и сейчас нужны ответственные государственные решения!".