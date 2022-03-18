Надежда, что на рассвете 24 февраля цивилизованный мир наконец распрощался с диктатом "политкорректности", с которым мирился добрых полтора десятилетия, оправдалась лишь частично. Пока Meta то снимает запрет на искренние пожелания пользователей соцсетей Путину и его своре, то вновь его вводит, в Старой Европе нет-нет да и раздаются призывы остановить войну "любой ценой". А заодно и другие, куда менее обтекаемые - к полному нейтралитету Украины, к "обузданию" НАТО и "демилитаризации" Старого континента. По счастью, евроатлантический мэйнстрим к этим голосам больше не прислушивается.

Для абонентов

В репертуаре "безоговорочных пацифистов" наиболее популярны три мантры. Первая: "виноваты обе стороны - и НАТО, само собой, тоже". Вторая: "виноват Путин, но не русские люди". И третья: "мы против любой войны, и тем более - братских народов".

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"В Европе новая война, - написал я на том картоне, - но агрессор - старый. Из всех его европейских соседей пока не пострадала лишь Норвегия. Вот список остальных:

1920 - Польша (агрессор - Советская Россия);

1939 - Финляндия (агрессор - СССР);

1939 - Польша (агрессоры - СССР и Третий рейх);

1940 - Литва, Латвия, Эстония и Румыния (агрессор - СССР);

1956 - Венгрия (агрессор - СССР);

1968 - Чехословакия (агрессоры - СССР и подвластные ему сателлиты);

2008 - Грузия (агрессор - РФ);

2014 и 2022 - Украина (агрессор - РФ).