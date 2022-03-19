Россия утверждает, без каких-либо доказательств, что США управляют лабораториями биологического оружия в Украине. Америка опровергает эти обвинения как "абсурдные" и, вместе с лидерами НАТО, предупреждает, что Кремль, вероятно, пытается придумать предлог для применения химического или биологического оружия в ходе своей захлебывающейся военной атаки на соседнюю страну. Ранее Украина заявляла, что у нее, как и у многих других стран, есть медицинские лаборатории, где проводятся исследования для борьбы с угрозами опасных болезней, поражающих животных и людей.

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По инициативе России 11 марта Совет Безопасности ООН провёл заседание для рассмотрения этого вопроса, но Россия вновь не смогла предоставить каких-либо убедительных доказательств в пользу своих обвинений. Секретариат ООН проинформировал членов СБ ООН о "Конвенции о биологическом оружии" 1975 года, а также указал на возможность использования специального механизма консультаций в тех случаях, когда возникают сомнения в надлежащем соблюдении конвенции.