Архитектор Эйжен Лаубе определенно здесь преувеличил, заявив, что спроектированный им дом на улице Таллинас, 23, был ошибкой его молодости. Если бы у всех нас были такие ошибки нашей юности, мы бы жили в мире с чудесными и яркими домами. Его "ошибку" я заметил давно, потому что часто ходил по улицам Таллинас. Проходя мимо, я думал: "Как ужасно запущено это произведение искусства. Развалина, честное слово". Правда, видно, что когда-то этот дом в то время был особенным, возможно, слишком прогрессивным для более консервативного ума того времени. Как Замок Света. Как некоторые ныли, когда его строили. Как же некрасиво. Зачем нам это нужно. Вот Дом печати - это аккуратное и добротное здание, а вот Замок Света - это какой-то абсурд. Сейчас, конечно, привыкли, успокоились. Кстати, у не бывавших до сих пор в Замке Света, вероятно и нет времени книги читать?