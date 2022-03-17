На прошлой неделе стало известно, что Россия вербует боевиков из Сирии, чтобы вовлечь их в свое кровавое вторжение в Украину. На этой неделе прозвучала информация, что завербованы уже 40 тысяч сирийских боевиков, что, согласно последним подсчетам, вдвое больше, чем в украинском международном легионе. Однако есть вероятность того, что сирийцы будут воевать там по обе стороны фронта. Почему они согласны так рисковать своей жизнью в Украине и что это может означать для дальнейшего развития войны?

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Симбиоз Путина и Асада

Еще на начальном этапе вторжения России стало ясно, что Сирия - одна из пяти стран мира, правительство которой открыто выступает на стороне оккупантов. Удивления это не вызвало - Вооруженные силы России поддерживали борьбу авторитарного президента Сирии Башара Асада против соперников и террористических группировок в Сирии.