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Россия слишком мала, чтобы победить
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Президент России Владимир Путин в "Лужниках" на "праздновании восьмой годовщины присоединения Крыма"
Глядя на карту, можно подумать, что России, растянувшейся на 11 часовых поясах, суждено сокрушить своего гораздо меньшего соседа, Украину. Но, как мир наблюдает последние три недели, борьба далеко не так однобока, как, вероятно, предполагал президент России Владимир Путин. Фактически, есть все основания полагать, что в итоге Россия проиграет войну, развязанную Путиным.
В значительной степени это объясняется тем, что с экономической точки зрения Россия вовсе не является большой страной. По данным Международного валютного фонда, ВВП страны в 2021 году составил 1,7 трлн долларов.