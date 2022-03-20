Глядя на карту, можно подумать, что России, растянувшейся на 11 часовых поясах, суждено сокрушить своего гораздо меньшего соседа, Украину. Но, как мир наблюдает последние три недели, борьба далеко не так однобока, как, вероятно, предполагал президент России Владимир Путин. Фактически, есть все основания полагать, что в итоге Россия проиграет войну, развязанную Путиным.