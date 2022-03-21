Любому, кто не хочет войны, стоит помнить о вечному уроке Холодной войны: стороны будут воздерживаться от боевых действий, если они заранее знают, что все потеряют из них. Сегодня, когда президент России Владимир Путин пригрозил применить ядерное оружие, если Запад попытается осуществить военное вмешательство в Украину, альянс НАТО обязан возродить доктрину взаимного гарантированного уничтожения (сокращенно ВГУ).

Логика ВГУ была крайне мрачной, но не безумной. И СССР, и США (и все страны НАТО) знали, что, если один нападет на другого, в ответ он будет уничтожен. Главным в этом равновесии была гарантия уничтожения агрессора в случае, если он начнет атаку.