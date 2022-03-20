Уже более трех недель в Украине ведутся активные боевые действия, а вместе с солдатами защищают родину самые яркие звезды украинского спорта. За оружие взялись и одни из самых известных в мире братьев - боксёры Виталий и Владимир Кличко, которые в данный момент проводят самый сложный бой в своей жизни. Но на кону стоят не чемпионские пояса, а свобода их страны.

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Оба брата когда-то были многократными чемпионами мира в тяжёлом весе, за которыми наблюдали миллионы людей на самых известных аренах мира и с экранов телевизоров. Легендарные боксёры одержали 109 побед в ринге, что, вероятно, сделало их самыми успешными братьями-боксёрами за все времена. Они считаются героями в мире бокса, а сейчас являются символом героизма украинского народа.

В настоящее время фамилия Кличко находится в списке тех, кого Кремль считает необходимым устранить, чтобы сломить волю украинского народа.

Братья Кличко, в отличие от других украинских спортсменов, защищающих свою родину, гораздо лучше других обучены военному делу, ведь их отец был генералом-майором ВВС. Он был одним из первых, кто участвовал в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. В 1986 году семья Кличко жила примерно в 96 километрах от места аварии.