Уголовное дело против Путина открыто

Это общемировое требование. Около 140 известных правоведов и бывших государственных лидеров опубликовали заявление в поддержку создания "специального трибунала для наказания преступления агрессии против Украины". Первым эту идею выдвинул Филипп Сэндс из Университетского колледжа Лондона. Более того, генеральный прокурор Украины уже объявила, что начала собирать доказательства военных преступлений, совершенных Путиным и его армией, а правоохранительные органы Германии и Польши открыли собственные расследования. В Испании один из судей уже собирает материалы для дела, на основании которого может начаться выдача ордеров на арест членов ближнего круга Путина – так было сделано 20 лет назад, чтобы привлечь к суду бывшего диктатора Чили Аугусто Пиночета.
Кроме того, после запроса, поданного как минимум 39 странами, главный прокурор Международного уголовного суда открыл расследование военных преступлений и преступлений против человечности на территории Украины (впрочем, Международный уголовный суд не может наказать Россию за такой вид преступления как агрессия). Мишель Бачелет, верховный комиссар ООН по правам человека, объявила, что специальная комиссия по расследованиям при Совете ООН по правам человека соберет досье, в котором будут задокументированы преступления против человечности, военные преступления и агрессия.