Уголовное дело против Путина открыто

Это общемировое требование. Около 140 известных правоведов и бывших государственных лидеров опубликовали заявление в поддержку создания "специального трибунала для наказания преступления агрессии против Украины". Первым эту идею выдвинул Филипп Сэндс из Университетского колледжа Лондона. Более того, генеральный прокурор Украины уже объявила, что начала собирать доказательства военных преступлений, совершенных Путиным и его армией, а правоохранительные органы Германии и Польши открыли собственные расследования. В Испании один из судей уже собирает материалы для дела, на основании которого может начаться выдача ордеров на арест членов ближнего круга Путина – так было сделано 20 лет назад, чтобы привлечь к суду бывшего диктатора Чили Аугусто Пиночета.