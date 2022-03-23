"Если у тебя есть сердце и есть мозги, то тебе не может быть все равно", - считает латвийская певица и музыкант Катрина Гупало. Она очень остро реагирует на войну в Украине и агрессивную политику Кремля, а точнее на то, что делает Владимир Путин. Это не только потому, что у девушки украинские корни, но и потому, что она старается оставаться чуткой и человечной к тому, как живут Украина и Латвия сегодня.

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Катрина Гупало ФОТО: Alex Lisenko/пресс-фото

В редакцию RUS TVNET Катрина Гупало пришла без яркого макияжа. Она одета в синее пальто, а в волосы вплетены ленты в цвет украинского флага. Как потом становится понятно - это невероятно важно для нее. Так она выражает свою борьбу не только за свободу Украины, но и за свободу Латвии...

Катрина Гупало не боится называть вещи своими именами. Она родилась в мирное время, а о войне читала только в книжках, но вот на родине ее отца - в Украине - наступила настоящая гуманитарная катастрофа и трагедия. Война не только сделала врагами тех, кто говорит на одном языке, она внесла раздор в семьи.

"Их мужья, бабушки, братья - это большой организм, который был поврежден угрожающей силой - силой пропаганды", - вздыхая, отмечает Катрина Гупало.

Латвийская певица и музыкант Катрина Гупало ФОТО: Alex Lisenko/пресс-фото

Она считает, что эта "сила", во главе которой Владимир Путин и его соратники, управляет людьми безвольными, слабыми, у которых нет стержня или своего мнения. Такие люди легко поддаются на провокации, верят всему, что им показывают по телевизору.

Здесь стоит добавить, что не может не радовать тот факт, что в России люди начинают просыпаться. К примеру, это доказала редактор Первого канала Марина Овсянникова, которая во время выпуска программы "Время" вышла в эфир с антивоенным плакатом прямо за спиной ни о чем не догадывающейся ведущей Екатерины Андреевой. Эта акция послужила толчком для тех, кто устал врать. Журналисты один за другим начали уходить с федеральных каналов.

Катрина Гупало родилась в Латвии, но могла родиться в украинском городе Корсунь-Шевченковский. Все изменила авария на Чернобыльской АЭС. Родителям певицы пришлось покинуть город из-за угрозы радиации.

Отец Катрины Константин - украинец. Он был выдающимся археологом, проводил раскопки на всей территории Украины. С грустью певица отметила, что сейчас бомбят историческую часть Киева - Подол. Там когда-то раскопки проводил и ее отец. "Мелочь по сравнению с жизнями людей, но тоже пронзает мое сердце", - тихо произносит Катрина.

Катрина Гупало с отцом ФОТО: личный архив Катрины Гупало

Ее голос становится все тише, а взгляд - все более стеклянным... Те, кто бывал на концертах Катрины Гупало, знают, какой это возвышенный, утонченный и боевой артист. Но в момент, когда она говорит об отце, она становится тихой и мягкой. Будто на мгновение становится хрупкой девочкой и возвращается в детство, а свежие новости об Украине - это для нее словно дверь в Зазеркалье... В мир, в который не хочется верить, но он стал реальностью...

Познакомились родители Катрины в Москве на курсах для музейных работников. Мама приехала из Латвии, а папа - из Украины. Папа был заместителем директора Киевского музея, а мама - Турайдского. На момент встречи у каждого из них была семья, но они влюбились друг в друга, развелись и поженились. В результате этого союза родилась Катрина, правда, не в Украине, а в Латвии. После аварии в Чернобыле они переехали в Ригу, где отец стал учителем истории в украинской школе.