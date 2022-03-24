Уклончиво о будущем рижского "Динамо" говорит председатель совета директоров хоккейного клуба Юрис Савицкис. Во время войны, в нынешней мировой ситуации, существование клуба находится под большим знаком вопроса. Выходим на финишную прямую.

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У рижского "Динамо" нет будущего как у латвийской команды в чемпионате КХЛ. Но... издание "Спорт-Экспресс" недавно сообщило, что рижское "Динамо" или его копия может переехать в Москву или Подмосковье и базироваться в России. Скандально известный в хоккейных кругах журналист Алексей Шевченко даже назвал такой вариант вполне реальным. Если смотреть через призму России, то это ещё хоть как-то можно понять, но в глазах Латвии сегодня это выглядит более чем аморально.

Прошлым летом в ледовом холле "Даугава", разговаривая с Харийсом Витолиньшем, я спросил его именно о Шевченко и его методах работы. Главный тренер сборной Латвии ответил, что с ним давно не разговаривает и не отвечает на его провокационные вопросы, так как тот искажает информацию. Справедливости ради стоит отметить, что иногда он не лжёт.