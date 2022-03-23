Мы с мамой просыпались в 7 утра не в пижамах и от солнца – мы просыпались в одежде, в двух куртках и шапках, от холода и страха. Вместе с соседями мы готовили еду на улице, ведь газа и электричества не было, готовили на целый день, ведь никто не знал, будет ли возможность выйти с бомбоубежища и приготовить что-то еще. Каждое день мы встречались в восемь утра. Мужики были добытчиками огня и воды: поскольку дров и углей не было, мы ломали деревянные лавочки на улицах и делали с них костер, а за водой мы ходили в соседний квартал и носили по 40 литров воды несколькими ходками. Воду мы экономили, как могли, например: умывались – сливали воду в ведро, мыли посуду – сливали в ведро, так набиралась вода в ведре за несколько дней и потом мы смывали туалет.