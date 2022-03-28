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TVNET исследует ⟩ Что на самом деле происходит за дверями секты "Свидетели Иеговы"
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В 2021 году из религиозной организации "Свидетели Иеговы" вышло небывалое число людей, усмотрев в ней признаки тоталитарной секты. Спустя 20 и более лет для многих в организации это стало буквально "прорывом". Подозрения в умалчиваемых случаях педофилии, запугивание, манипулирование, изоляция, контроль, унижение. Так бывшие "иеговисты" описывают происходящее внутри СИ и считают, что пришло время рассказать обществу правду.