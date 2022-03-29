Бесконечные вздохи в ожидании конца света, который "вот уже за углом", одиночество, депрессия, разорванная связь с "грешными" близкими, вакуум в личной жизни. Так свою жизнь, будучи в "Свидетелях Иеговы" на протяжении почти 30 лет, описывают женщины, вышедшие из секты.

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Инта рассказывает: "Дочь исключили за то, что она дружила и хотела выйти замуж за парня, который был исключен из СИ. Это было ужасно - я не могла говорить с ней, отвечать на телефонные звонки. Эта рана во мне еще не заросла, травма и у дочери".