Статья о том, как четверо друзей из Киева, проснувшись 24 февраля от звуков взрывов, сначала уехали, но на следующий день вернулись в столицу, чтобы помогать. Помогать тем, кто больше всего нуждается в это страшное военное время.

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Один из этой четверки, мой коллега - Богдан, с которым мы познакомились в сентябре прошлого года. До войны вместе работали в рекламном агентстве, вели проекты и делали свое дело на благо страны.

24 февраля 2022 года в 4:00 утра все изменилось. В рабочие чаты полетели сообщения типа: "Ребят, вы слышали?", "Нас бомбят?", "Дорогие коллеги, собираемся на срочный созвон в 10:00". Жизнь перевернулась. Работа остановилась.

Друзья Богдана: Даша - до войны работала SMM специалистом, Тома- фотографом-фрилансером, Назар - трудился в логистической компании. Молодые ребята, которые строили свое будущее, дружили и наслаждались мирной жизнью в любимой стране.