Янис Стурманис и его семья за короткий период пережили несколько несчастий, ознаменовавших в жизни Яниса настоящую пору страданий, пока однажды в дверь его квартиры не постучали незнакомцы, предложившие помочь преодолеть трудности и "начать новую жизнь", "без страданий и печали". Так Янис и его семья стали "свидетелями Иеговы" и 26 лет служили религии тоталитарной секты, затянувшей их жизнь в круговорот лжи и мнимых надежд.

С 1995 по конец 2021 года Янис и его семья были частью "Свидетелей Иеговы". Все это время он служил организации - усердно трудился, чтобы содержать свою церковь и заботиться о своей семье; изучал учения Иеговы и ходил проповедовать их, чтобы убедить людей вступить в организацию; считал неверующих врагами, потерял родственников и друзей. Однако со временем Янис и его семья поняли, что суровый порядок организации, которая распространяет ложь и предполагает абсолютный контроль над жизнью человека - удушающий, поэтому они решили покинуть ее. "Это не религия, а тоталитарный режим", - так религиозный культ "Свидетелей Иеговы" описывает Янис.