Сатана искушает, ангел-хранитель охраняет, энергетический вампир поглощает энергию, а священнослужитель наложением рук впускает в нас святой дух. За всем этим наблюдает Бог, Шива, Аллах или Великая Первомать. Почему, вне зависимости от происхождения, образования, социального положения, мы склонны верить? Доцент кафедры психосоматической медицины и психотерапии Рижского университета им. Страдиня Артур Утинанс, говорит: правильнее было бы назвать человека не Homo sapiens, а Homo religiosus.

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Современная наука рассматривает религиозность как часть биологии человека. Не известны конкретные гены, напрямую определяющие веру, но есть некоторые, влияющие на нее. Например, дофаминовые рецепторы отвечают за удовольствие и влюбленность, а также за религиозность и веру в невидимых существ, объясняет Артур Утинанс*. Так что ничего не поделаешь: в нашу биологию внедрена вера - человек это Homo верующий! Однако влияние генов религии различно - одни становятся религиозными фанатиками, другие менее верующие, третьи - агностики. Атеистов, полностью отрицающих существование Бога, очень мало - всего около 4% от всего населения.

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