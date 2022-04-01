Почему "конец света" популярен уже тысячи лет, для кого апокалипсис действительно настанет, о чем говорят в виртуальных церквях и какое отношение религия имеет к сексуальным домогательствам и педофилии, в разговоре с TVNET рассказал доцент кафедры психосоматической медицины и психотерапии Рижского университета им. Страдиня, психиатр и психотерапевт Артур Утинанс.

В наше время господствует представление о том, что путь человека к духовности - его личное дело и каждый волен верить во что хочет. Наряду с ортодоксальными религиями возникают и трансформируются новые течения, в том числе секты и культы, в которых, помимо миролюбивых идей, могут иметь место индивидуальные деструктивные воздействия, приводящие к искажению общепризнанных ценностей. Мы побеседовали с доцентом кафедры психосоматической медицины и психотерапии Рижского университета им. Страдиня, психиатром и психотерапевтом Артуром Утинансом о рисках, связанных с так называемыми новыми религиозными движениями (в отличие от традиционных), феномене их появления и характерных идеях.