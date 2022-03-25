В Киеве мы жили в новостройке возле парка. Хочется написать "живем", но из-за войны я не была дома уже месяц. Как и многие знакомые, как-то утром мы с мужем взяли самые нужные вещи, бросили в рюкзак пару игрушек для сына и уехали.

За несколько дней до этого мы ужинали у друзей. Последнее время в каждом СМИ говорилось о том, что Россия готовит нападение на Украину, поэтому атмосфера была тяжеловатой. Помню, Лиза, у которой мы собрались, тогда сказала: "А прикиньте, если война реально начнется? Вдруг мы последний раз так собираемся?". Мы все отмахнулись. Никто до последнего не хотел верить, что в XXI веке в центре Европы будут бомбить дома и убивать мирных жителей.