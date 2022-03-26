"В первую очередь мы - люди. И как минимум нужно уметь сострадать, помогать и поддерживать", - уверена латвийская певица, а в прошлом телеведущая LTV7 и модель Анаит Исаханова.

Всего лишь год назад Анаит Исаханова сражалась с онкологией - проходила лечение от лимфомы Ходжкина, рака лимфатической системы. Тогда у девушки клочьями начали выпадать волосы, ей не было больно и тяжело на это смотреть - она пришла в парикмахерскую и сбрила все. Ее молодой человек Глеб обрился вместе с ней, чтобы поддержать.

Хотя мало кто догадывался, но в момент, когда Анаит боролась с болезнью, она пребывала в ужасном состоянии из-за войны в Нагорном Карабахе. Ее корни уходят в Арцах, а именно в Мартунинский и Аскеранский районы.

"Конфликт в Карабахе и не уходил из моей памяти", - говорит Анаит Исаханова.

Наверное, сейчас огромная часть жителей Латвии, да что там Латвии... Европы и всего мира, у которых есть родные или друзья в Украине, примерно понимают, что тогда испытывала Анаит. Сложно даже представить, что она пережила. Но все-таки наш разговор начался с вопроса о здоровье...