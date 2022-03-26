Певица Анаит о человечности и музыке: "Страшно, когда ты ходишь под ясным и мирным небом, а там - война"
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"В первую очередь мы - люди. И как минимум нужно уметь сострадать, помогать и поддерживать", - уверена латвийская певица, а в прошлом телеведущая LTV7 и модель Анаит Исаханова.
Всего лишь год назад Анаит Исаханова сражалась с онкологией - проходила лечение от лимфомы Ходжкина, рака лимфатической системы. Тогда у девушки клочьями начали выпадать волосы, ей не было больно и тяжело на это смотреть - она пришла в парикмахерскую и сбрила все. Ее молодой человек Глеб обрился вместе с ней, чтобы поддержать.
Хотя мало кто догадывался, но в момент, когда Анаит боролась с болезнью, она пребывала в ужасном состоянии из-за войны в Нагорном Карабахе. Ее корни уходят в Арцах, а именно в Мартунинский и Аскеранский районы.
"Конфликт в Карабахе и не уходил из моей памяти", - говорит Анаит Исаханова.
Наверное, сейчас огромная часть жителей Латвии, да что там Латвии... Европы и всего мира, у которых есть родные или друзья в Украине, примерно понимают, что тогда испытывала Анаит. Сложно даже представить, что она пережила. Но все-таки наш разговор начался с вопроса о здоровье...
- Во-первых, как твое здоровье?
- Все хорошо, спасибо! Скоро уже почти год, как пришло то СМС от лечащего врача: "Здорова! Болезни нет!". В этот момент понимаешь, что главное - здоровье. В это мгновение полностью осознаешь значимость пожеланий в день рождения: "Здоровья тебе". Но лучше это понимать, не проходя через такое...
После болезни Анаит Исаханова кардинально сменила музыкальный стиль. От лиричных и местами драйвовых песен девушка ушла в пост-панк. Вместе со своим парнем Глебом (молодой человек уже опытный музыкант и продюсер) выпустила EP "Крылья".
- О чем новый альбом?
- "Крылья" - это мини-альбом, EP, состоящий из трех композиций, открывающих двери во внутренний мир двух людей. Душевная и мелодичная музыка, глубокая лирика и завораживающий вокал - три основные составляющие этого "лампового коктейля". Альбом, как и мои предыдущие работы, рассказывает о внутренних переживаниях, о чувствах, эмоциях...
- Что за песни в нем? Чем ты вдохновлялась?
- В "Крыльях" три песни - "Закрой мои глаза", "Жить вредно" и "Джинсовка". Каждая со своим настроением и посылом. Одну написал Глеб STH, одну - я, а для третьей текст придумали вместе. Главная песня - "Закрой мои глаза". В ней хотелось передать мысль, что порой следует проще воспринимать мир, хоть это и непросто.
Анаит Исаханова выросла в Латвии в армянской семье, где чтят традиции. Важные ценности в семье - скромность и прилежность. Она с детства была красавицей с модельной внешностью, со школы пела и писала стихи.
- Война в Украине напомнила тебе о трагедии, которая произошла в 2020 году в Нагорном Карабахе?