Армия президента России Владимира Путина увязла в Украине, а украинские силы начали отвоевывать территорию страны. Министерство обороны Украины публикует ежедневные отчеты о количестве военных потерь России. Спустя три недели после российского вторжения министерство сообщило, что уже убиты 15 600 российских солдат – столько же СССР потерял за девять лет войны в Афганистане. Украинцы заявляют, что они уничтожили 40% из 120 российских батальонных тактических групп, отправленных в Украину. Российская армия, похоже, близка к тому, чтобы сломаться, и, возможно, ее удастся изгнать из Украины.

Хотя сейчас еще слишком рано объявлять о какой-либо победе, не слишком рано начать думать о том, что надо будет сделать для Украины после ухода российской армии. После двух предыдущих случаев национальной мобилизации украинцев – Оранжевая революция в 2004 году и Евромайдан в 2014-м – импульс реформ в стране быстро ослабевал.