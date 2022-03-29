"У меня есть только сегодня"

Статья о смелой 27-летней девушке, которая вырвалась из оккупированной Бучи, пригорода Киева.

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Буча - уютный пригород Киева. Когда-то там находилась дача Булгаковых, где автор "Мастер и Маргарита" работал над пьесами, и даже играл на сцене любительского театра. Небольшой провинциальный городок, расположен в 30 км от Киева. Тихий, по-своему красивый, всегда с радостью встречал гостей. До войны Бучу очень застроили. Не удивительно, ведь многие хотели приобрести жилье неподалеку столицы, да еще и по адекватным ценам. "Красивый был город, гимназию новую открыли, детские садики…", - рассказывает моя подруга Катя.

26 декабря 2021 года Катя арендовала квартиру в центре Бучи. Новая, просторная однушка. Жаль, я не успела приехать к ней на новоселье. До этого, Катя никогда не жила одна.

23 февраля подруга провела на работе. Она трудится в рекламном агентстве, работает с лидерами мнений, известными в Украине блогерами. Катя - девушка с огнем внутри. Она умеет найти общий язык почти с каждым, и даже с русским солдатом. Но об этом позже.