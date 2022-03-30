Это очень откровенный, очень личный рассказ о том, как чувствует себя человек, которого с корнями вырвали со своей земли.

Для абонентов

Для меня природа всегда была моим маленьким большим местом силы, ведь у нее столькому можно научиться: после самой холодной зимы приходит жизнедайная весна, после самой темной ночи мир освещает рассвет.

А сейчас мне кажется, что у меня украли рассветы.

Все, что происходит на территории моей родной Украины, похоже на самую длинную, самую страшную, самую кровавую и самую черную ночь. И все мы с кристально чистой верой ждем нашего рассвета под мирным небом.