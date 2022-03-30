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Глазами очевидцев ⟩ Украденные рассветы
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Напротив посольства Украины в Риге
Это очень откровенный, очень личный рассказ о том, как чувствует себя человек, которого с корнями вырвали со своей земли.
Для меня природа всегда была моим маленьким большим местом силы, ведь у нее столькому можно научиться: после самой холодной зимы приходит жизнедайная весна, после самой темной ночи мир освещает рассвет.
А сейчас мне кажется, что у меня украли рассветы.
Все, что происходит на территории моей родной Украины, похоже на самую длинную, самую страшную, самую кровавую и самую черную ночь. И все мы с кристально чистой верой ждем нашего рассвета под мирным небом.