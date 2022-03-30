"Видно, что люди последнее отдают", - подчеркивает Людмила Нацлишвили из Киева, говоря о помогающих ей в Риге. До войны в Украине Люся была востребованной художницей, а ее муж - востребованным музыкантом, они жили в хорошей квартире с мансардой и террасой, а потому уехать для нее было тяжелым решением. Люся понимала, что оставаться опасно. Теперь каждый день она надеется, что сможет вернуться на родину...

Свою историю Люся начала со слов о человечности и благодарности людям. Она вспомнила момент на станции в Варшаве. Девушка добиралась из Украины совершенно одна. В тот момент ей было негде согреться, даже негде присесть. Ждать транспорта в Ригу надо было еще пять часов. Она прислонилась к стене, надела на голову капюшон своей единственной черной байки и закрыла глаза. Так Люся просидела на холоде и сквозняке несколько часов.

"Ты одна?" - услышала она мужской голос. Девушка приоткрыла уставшие глаза, в этот момент на нее дружелюбно смотрел молодой парень. Он тактично поинтересовался, не хочет ли Люся пройти с ним на второй этаж: "Там есть комната "Матери и ребенка" - там места мало, но ты хоть согреешься и там есть чай".

"Что делать, когда друзья скажут: "Извини, мне самому не на что жить". Люди сами живут бедно. Это объективно. Видно, что люди последнее отдают. Просто не поднимается рука взять лишнее. И так у всех моих знакомых. Это не история про пособие..."