Художница Люся из Киева: "Я приехала в Ригу в этой кофте и джинсах - всё"
СТАТЬЮ
"Видно, что люди последнее отдают", - подчеркивает Людмила Нацлишвили из Киева, говоря о помогающих ей в Риге. До войны в Украине Люся была востребованной художницей, а ее муж - востребованным музыкантом, они жили в хорошей квартире с мансардой и террасой, а потому уехать для нее было тяжелым решением. Люся понимала, что оставаться опасно. Теперь каждый день она надеется, что сможет вернуться на родину...
Свою историю Люся начала со слов о человечности и благодарности людям. Она вспомнила момент на станции в Варшаве. Девушка добиралась из Украины совершенно одна. В тот момент ей было негде согреться, даже негде присесть. Ждать транспорта в Ригу надо было еще пять часов. Она прислонилась к стене, надела на голову капюшон своей единственной черной байки и закрыла глаза. Так Люся просидела на холоде и сквозняке несколько часов.
"Ты одна?" - услышала она мужской голос. Девушка приоткрыла уставшие глаза, в этот момент на нее дружелюбно смотрел молодой парень. Он тактично поинтересовался, не хочет ли Люся пройти с ним на второй этаж: "Там есть комната "Матери и ребенка" - там места мало, но ты хоть согреешься и там есть чай".
"Что делать, когда друзья скажут: "Извини, мне самому не на что жить". Люди сами живут бедно. Это объективно. Видно, что люди последнее отдают. Просто не поднимается рука взять лишнее. И так у всех моих знакомых. Это не история про пособие..."
О влиянии кремлевской пропаганды
Война уже дважды коснулась её семьи. Сама она родом из Донецка. Правда, она успела с мужем переехать в Киев еще в 2012 году, до событий 2014 года.
"Донецк очень много лет был пророссийским. Это долгосрочный проект российского правительства... Давно была промывка мозгов в этом регионе... Если бы мои родители не слушали бы телек, то они бы не стали жертвами пропаганды", - отмечает Люся.
Она отмечает, что никто не ограничивал русский язык, на котором они говорили. Смотрели российское телевидение, использовали русский язык в работе. Ни о каком фашизме не было и речи.
Первый переезд девушки никак не был связан с войной. Но ее мама и отчим в 2014 году переехали из Донецка в Краснодар. Нашлись люди, которые их приняли. Люся не отрицает, что сейчас они мало общаются, но мама для нее навсегда останется "любимой мамочкой", хотя она и не верит, что российские войска убивают мирное население.
"Это просто психологически сложно находиться в оппозиции у страны, люди которой тебя приняли", - объясняет она отношение родителей к происходящему.
Почему именно Латвия?
Муж девушки еще в начале года уехал в рейс - он работает на круизном лайнере музыкантом. Он звонил Люсе, и хотел вернуться, но она настояла, чтобы он зарабатывал деньги, ведь им придется неизвестное количество времени находиться в чужой стране. Хотя оставлять родину в такой тяжелый момент, было не просто.
Когда Люся приехала в Латвию, она продолжила иллюстрировать рассказы и сказки. Еще есть проект с NFT, в котором требуется иллюстрировать разные темы и ключевые события войны.