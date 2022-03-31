В столице Украины, в Киеве, жила-была девочка и наслаждалась своей жизнью. Она работала на телевидении, у нее была крутая профессиональная команда, и вместе с ребятами они сняли много интересных проектов. У девочки было очень много подруг, они часто гуляли по набережной и наслаждались красивыми видами, пили вино на летних террасах и открывали для себя новые ресторанчики, девчонки ходили на концерты своих любимых исполнителей и всегда, когда были вместе смеялись. Девочка так же любила проводить время со своими родными, каждые выходные они выезжали на дачу, где устраивали барбекю-вечеринки, ездили на велосипедах, играли в игры и вспоминали веселые события из жизни. За столом всегда была душевная и теплая атмосфера, а любовь и юмор - это были главные понятие в этой семье. У девочки был любящий парень, они ходили на свидания, вместе путешествовали, растворялись в друг друге и строили планы на будущее. Когда-то у этой девочки было все, о чем можно было только мечтать. Эта девочка была самой счастливой во всем мире, но она это осознала только сейчас, когда потеряла свою прежнюю жизнь. Этой счастливой и беззаботной девочкой когда-то была я.