В конце прошлой недели широкий резонанс вызвала новость о том, что полиция сняла антивоенный плакат режиссера Пакалниньша у посольства России. Он слишком провокационный. Хотя спустя несколько дней это произведение было возвращено на прежнее место, многие начали кричать об ограничении свободы слова. Полиция выслуживается перед посольством России, и вообще у нас милиционеры, а не полицейские. Сумасшедшие вещи.

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На работе Юриса Пакалниньша изображен российский флаг со свастикой на нем, а внизу название работы "В. Путин. "Спецоперация в Украине". Смешанная техника - танки, ракеты, авиация, флот, ТВ". Плакат вставлен в рамку на деревянных ножках.