Волонтер мобильной бригады ООН: будут огромные катастрофы, катаклизмы, в том числе войны, и это зацепит всех, не будет безопасного места и не будет куда бежать. И когда война зацепит всех, возможно, люди научатся видеть и слышать друг друга. Эта война кричит всему миру SOS.

Война, как и любая трагедия, катастрофа, имеет несколько фаз. Все начинается с шока, затем приходит момент осознания и анализа - почему так произошло и что будет дальше. Эта война кардинально изменит сознание и ментальный код украинцев. Какие именно трансформации происходят с украинцами и со всем миром, попробует ответить волонтер мобильной бригады ООН, магистр психологии, права, международных экономических отношений, дипломат и психотерапевт в процессе обучения Александра Семен.