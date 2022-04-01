Странам Балтии следовало бы взять пример с Израиля. Большое интервью с военным аналитиком
Российские войска продолжают обстрелы городов и объекты гражданской инфраструктуры. С начала вторжения Украину, по данным ООН, покинули более 3,5 млн человек. Несмотря на то, что война продолжается, "спецоперация" РФ явно застопорилась. С таким мнением выступил израильский военный аналитик Марк Бабот. Мы расспросили его о том, как он оценивает действия армий и Генштабов двух воюющих стран, в чем причина неудач России и есть ли повод полагать, что огонь войны переметнется на территории стран Балтии?