Первоначальное общество исследователей Библии, ныне известное как Свидетели Иеговы, сейчас по всему миру, в том числе в Латвии, насчитывает около 8,5 миллионов активных членов, которые считают себя приверженцами единственной истинной религии, основанной на сказанном в Библии, отвергающей современные наслоения и интерпретации. Думая логически, становится очевидно, что организация, основанная на Библии, должна быть категорически против сексуальной эксплуатации детей. Публично Свидетели Иеговы, включая руководство организации и распространяемые материалы, действительно осуждают педофилию, но на деле все обстоит иначе.

Наступил 1914 год, но не Армагеддон. Два года спустя скончался и сам Рассел. Его последователи раскололись, но организация продолжала работать под руководством Резерфорда, который внес различные изменения, такие как отказ от христианских и других праздников, запрет на военную службу и переливание крови даже в критических ситуациях, что вызвало замешательство во многих странах, в том числе, пару лет назад - в Латвии. Не раз руководство JW объявляло о новых концах света, уже даже не называя конкретный год. Последователям организации по-прежнему обещано выживание в Армагеддон, 144 000 из них отправятся на небеса ко Христу, чтобы вместе править землей, остальные же последователи будут жить в только что созданном раю на Земле.