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TVNET исследует ⟩ Организация, в которой страдают дети. Темное закулисье Свидетелей Иеговы
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Первоначальное общество исследователей Библии, ныне известное как Свидетели Иеговы, сейчас по всему миру, в том числе в Латвии, насчитывает около 8,5 миллионов активных членов, которые считают себя приверженцами единственной истинной религии, основанной на сказанном в Библии, отвергающей современные наслоения и интерпретации. Думая логически, становится очевидно, что организация, основанная на Библии, должна быть категорически против сексуальной эксплуатации детей. Публично Свидетели Иеговы, включая руководство организации и распространяемые материалы, действительно осуждают педофилию, но на деле все обстоит иначе.