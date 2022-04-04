История 28-летней Элины - о любви, доверии, больших надеждах, раннем замужестве. А еще об утраченных иллюзиях, предательстве, болезненном взрослении, разводе и "играх" с жизнью и здоровьем ребенка во имя слепой веры.

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Юрис происходил из богатой семьи "Свидетелей Иеговы". Хороший парень, который постоянно повторял, что любит ее. Большая дружная семья, просторный частный дом, общий бизнес. Будущее Элины выглядело радужным, совсем как картинка с изображением рая в брошюре "Свидетелей Иеговы". Среди таких хороших людей ничего плохого с ней случиться не может. Не может, ведь иеговисты же умные, добрые люди.