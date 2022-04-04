"Мы слишком привыкли ко всему иностранному": россияне о влиянии санкций на их жизнь

Жительница Москвы Юлия Г. (фамилия редакции известна) рассказала, что заметные изменения произошли в ценах на продукты, но какого-либо недостатка товаров пока нет. "Цены выросли значительно. Пока дефицита товаров я не заметила: все, что я обычно беру, есть в наличии. Сахар я не покупаю, но видела, что одно время полки в магазинах были пустые, но вот буквально на днях сахар опять появился. Был бум на средства личной гигиены, быстро разбирали, - говорит она. - Акции пока есть, хотя писали, что магазинам сейчас невыгодно проводить какие-либо скидочные кампании и хотели их убрать, но этого еще не произошло".
По ее словам, например, килограмм орехов в среднем подорожал на 300-400 рублей (примерно 3-4 евро). "Теперь у нас ценные бумаги - это обычная белая офисная бумага, стоимость которой выросла минимум в три раза, - говорит она. - Писали, что наши магазины одежды подняли цена на 50-70 процентов. Я это заметила, например, по сети off-price магазинов (продажа в одном магазине широкого спектра оригинальных товаров известных брендов с выгодой для покупателя — по ценам, существенно сниженным от их стоимости в других местах продаж — Прим. ред.) Familia, где ценники переклеены и вещи подорожали раза в два".