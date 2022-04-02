Оля: "Папа оставил нам автомат. Сказал защищать маму и бабушку, чтобы нас не изнасиловали. "Если что, стреляй на поражение".

История о двух девушках, которые провели три недели в осажденном Чернигове

Для абонентов Для абонентов

Оле 27. Она - фрилансер. Любит интересные книги, вкусный кофе, свежие цветы и ходить на завтраки в красивые заведения. Алине 35. Она – инвалид по зрению. Любит варить мыло, делать косметику ручной работы и печь торты на праздники для близких.

Эти девушки не знакомы лично, и, может показаться, что у них мало общего. Но это лишь на первый взгляд. Потому что есть вещи, которые связывают куда крепче, чем годы общения. Например, война.