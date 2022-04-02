Внутренний вид квартиры в разрушенном после обстрела доме в Чернигове, Украина, 27 марта 2022 года

Внутренний вид квартиры в разрушенном после обстрела доме в Чернигове, Украина, 27 марта 2022 года ФОТО: EPA/NATALIIA DUBROVSKA/Scanpix

"Папа оставил нам автомат. Чтобы нас не изнасиловали". Истории из Чернигова

Оля: "Папа оставил нам автомат. Сказал защищать маму и бабушку, чтобы нас не изнасиловали. "Если что, стреляй на поражение".

История о двух девушках, которые провели три недели в осажденном Чернигове

Для абонентов

Оле 27. Она - фрилансер. Любит интересные книги, вкусный кофе, свежие цветы и ходить на завтраки в красивые заведения. Алине 35. Она – инвалид по зрению. Любит варить мыло, делать косметику ручной работы и печь торты на праздники для близких.