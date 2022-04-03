"Мы призываем не забывать свою историю, а говорить о ней", - подчеркивает совладелец рижского кафе-бара "Ленинград" Херберт Блумбергс. Заведение открылось в 2008 году, как место для представителей панк-культуры, но очень быстро полюбилось людям других субкультур, различным художникам, музыкантам, артистам и обыкновенным жителям Латвии. Хотя однажды из-за вывески кириллицей жалобу в Центр государственного языка подавал Имантс Парадниекс. Впрочем, владельцы бара уверены, что они для интеграции общества делают больше, чем некоторые местные политики...

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кафе-бар "Ленинград" ФОТО: RUS TVNET/ Raisa Smirnova

Кафе "Ленинград" в 2022 году отметило свое 14-летие. В это даже сложно поверить! Но завсегдатаи этого заведения знают, что с 2008 по 2014 год оно располагалось в Старой Риге - на тихой улочке Калею.

В "Ленинграде" нет цензуры

"Ленинград" - это всегда было место, где ты мог за считанные минуты оказаться в музее советского времени. Кроме того, вечерами здесь можно было застать концерты музыкантов не только из стран Балтии, но и с абсолютно разных уголков мира - Россия, Украина, Беларусь, Италия, Испания, Германия и т.д. Не чужды заведению были различные акции, поэтические вечера и перформансы. Что касается языка исполнения, то он не был никогда установлен.

"Музыканты могли петь на том языке, на котором им было удобно. Играть свою музыку, исполнять свои авторские песни", - подчеркивает Херберт. Не важно, из какого города они приезжали - будь то Петербург или Резекне. Владельцы "Ленинграда" никогда не вводили цензуру по музыкальному стилю или содержанию песен.

"Многие местные русские группы у нас не раз выступали на новогодних концертах. Все здесь отлично веселились и танцевали", - подчеркивает Херберт.

сцена в кафе-баре "Ленинград" ФОТО: RUS TVNET/ Raisa Smirnova

Не только бар для панков, но и центр культуры

Что касается вывески "Ленинград" на русском языке (написано кириллицей) - это официально зарегистрированный международный логотип: "Мы не прославляем советские времена. Мы показываем, как было".

Когда бар открылся, то название родилось само собой.

"Конечно Ленин никакой не белый и пушистый. Мы его не прославляем, но мы в своей панкушной манере решили не отрицать историю. Изначально мы же открывались как бар для представителей панк-культуры. Мы призываем не забывать свою историю, а говорить о ней", - подчеркивает Херберт.