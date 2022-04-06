Юлия Корчевская: тайком снимала на кнопочный телефон, а теперь ее работы можно купить на выставке
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29-летняя Юлия Корчевская (псевд. - Джил) снимает уже 16 лет. Ее первые фото были сделаны на старенький кнопочный телефон в далеком 2006 году в ее родном городе - Вентспилсе. Когда девушка тайком снимала происходящее на дружеских тусовках, она даже не догадывалась, что ее фотографии когда-то будут покупать, а сама она станет натурщицей в Латвийской академии художеств.
"Я была тем единственным человеком в компании, который фотографировал друзей исподтишка на свой первый телефон с камерой Sony K750i. Фотографии эти, кстати, до сих пор есть", - начинает свой рассказ Юлия.
Более осознанно к фотографии она подошла в 2017 году, когда жила в Ирландии (Дундалк). Там Юлия работала в одной из самых больших корпораций мира - PayPal.
"Свое свободное время я зачастую проводила в ирландских пабах и один раз взяла с собой новоприобретенную камеру. В пабе Toale’s выступали ирландцы, и я начала их фотографировать. Меня заворожил сам процесс съемки. Я мгновенно осознала, что хочу повторять эти действия вновь и вновь", - вспоминает она.
В Латвию Юлия вернулась в 2017-м вдохновленная и полная намерения продолжать заниматься фотографией. Так, постепенно она начала фотографировать концерты местных музыкантов. Первым таким мероприятием стал концерт ее приятелей из группы SEVER в Лиепае (Fontaine Palace).
Почти мгновенно она начала сотрудничать с организацией THP Production и Агритой Дамаровской. Правда, снимала для THP она "буквально за вписку". После было сотрудничество с фотообъединением Photo IF в клубе Melnā Piektdiena. Какое-то время Юлия была внештатным фотографом в клубе First.
Уже через год она могла похвастаться тем, что снимала таких музыкантов, как Shortparis, Icep3ak, LSP, Хаски, Слава КПСС, While She Sleeps, Evil Invaders, "Пошлая Молли", SLOT и многие другие.
"Это определенно разные виды изобразительного искусства, это как спрашивать, почему гитара, а не стихи.
Я с юности занимаюсь фотографией и до недавних пор не была заинтересована в живописи. Кстати говоря, о живописи: последние два месяца я подрабатываю академической натурщицей в Латвийской академии художеств на двух занятиях - живопись и рисование. В академии мне не раз предлагали самой заняться живописью, может быть, в будущем я и найду себя в этой сфере", - рассуждает Юлия.
Юлия Корчевская отмечает, что у фотографии есть свои ниши. Она выбрала концертную фотографию, репортажную съемку. Кроме этого, она преуспела в коммерческой съемке. Ее клиенты: барбершоп Lumberjack, проекты для Photo IF, KatlZ, First Dacha и другие. Юлия фотографировала для конференции TEDex Riga и фестиваля Devilstone, который проходит в Литве (Аникщай).
Юлия считает, что в Латвии много талантливых фотографов, которые помогли ей в творческом развитии: Алексей Пофифишкас, Алексей Алифанов, Стефания Запольская. Особенно на нее повлиял Максим Шестериков. Его она считает своим гуру в концертных фотографиях:
"В основном благодаря ему я на том уровне, где сейчас. Я восхищаюсь его умением оперативно отснять концерт и еще до его завершения успеть обработать фотографии и отправить группе. Он меня обучил обработке фотографий в пост-продакшне. Да и в целом он приятный человек, было здорово с ним вместе снимать артистов в Риге, Берлине, Варшаве, Брюсселе и других городах".
Работая концертным фотографом, Юлия Корчевская приобрела новые связи, возможности, погрузилась в творческую среду - познакомилась с артистами, менеджерами, пиарщиками. Смогла приоткрыть дверь по ту сторону концертной индустрии. Она стала желанной гостьей на различных концертах, а ее фото начали украшать публикации латвийских новостных порталов, в том числе TVNET.
"Этот опыт позволил мне иначе взглянуть на мир и увидеть людей. Часто на фотографии они искреннее, чем в жизни, даже когда пытаются позировать", - подчеркивает Юлия.
Она полагает, что каждый фотограф уникален и видит мир по-своему. Через свою фотографию Юлия старается передать "что-то свое, нечто уникальное, непохожее на других фотографов видение".
Через свои фотоработы она старается "запечатлеть эмоции людей, которые даже не подозревают, что их снимает камера.
"Передать эмоции в моменте - это мой профиль", - подчеркивает Юлия.
"На последней своей выставке я выкладывала серию работ под названием "Шум концертов" - данные работы отражали не только атмосферу концертов, но и этот особенный вайб. Под "шумом" я подразумеваю не только музыку, но и шум толпы", - объясняет она.