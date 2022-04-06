29-летняя Юлия Корчевская (псевд. - Джил) снимает уже 16 лет. Ее первые фото были сделаны на старенький кнопочный телефон в далеком 2006 году в ее родном городе - Вентспилсе. Когда девушка тайком снимала происходящее на дружеских тусовках, она даже не догадывалась, что ее фотографии когда-то будут покупать, а сама она станет натурщицей в Латвийской академии художеств.

"Я была тем единственным человеком в компании, который фотографировал друзей исподтишка на свой первый телефон с камерой Sony K750i. Фотографии эти, кстати, до сих пор есть", - начинает свой рассказ Юлия.

Более осознанно к фотографии она подошла в 2017 году, когда жила в Ирландии (Дундалк). Там Юлия работала в одной из самых больших корпораций мира - PayPal.

"Свое свободное время я зачастую проводила в ирландских пабах и один раз взяла с собой новоприобретенную камеру. В пабе Toale’s выступали ирландцы, и я начала их фотографировать. Меня заворожил сам процесс съемки. Я мгновенно осознала, что хочу повторять эти действия вновь и вновь", - вспоминает она.

В Латвию Юлия вернулась в 2017-м вдохновленная и полная намерения продолжать заниматься фотографией. Так, постепенно она начала фотографировать концерты местных музыкантов. Первым таким мероприятием стал концерт ее приятелей из группы SEVER в Лиепае (Fontaine Palace).

Почти мгновенно она начала сотрудничать с организацией THP Production и Агритой Дамаровской. Правда, снимала для THP она "буквально за вписку". После было сотрудничество с фотообъединением Photo IF в клубе Melnā Piektdiena. Какое-то время Юлия была внештатным фотографом в клубе First.

Уже через год она могла похвастаться тем, что снимала таких музыкантов, как Shortparis, Icep3ak, LSP, Хаски, Слава КПСС, While She Sleeps, Evil Invaders, "Пошлая Молли", SLOT и многие другие.