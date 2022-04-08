"Мы прекрасно понимаем, что мы не Голливуд": Как группа Steel Mustang создает свою Вальхаллу в Латвии

Рижский музыкант Дмитрий Эзау с группой The Steel Mustang не могут тягаться с крупными кинокомпаниями - у них нет большого бюджета, щедрого спонсора или свободного капитала. Есть только страсть и общая идея, которая вновь и вновь позволяет объединяться, чтобы воплотить на экране очередной сюжет из любимой компьютерной игры.

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Дмитрий Эзау ФОТО: Пресс-Фото/Дмитрий Михеев

4 апреля на YouTube-канале латвийской группы The Steel Mustang вышел клип по мотивам игры Assassin's Creed Valhalla ("Кредо убийцы"). RUS TVNET поговорил с лидером коллектива Дмитрием Эзау.

Видео: The Steel Mustang - Assassin's Creed Valhalla ("Кредо убийцы")

Около 6-7 лет назад рижский музыкант Дмитрий Эзау придумал название для музыкальной группы - The Steel Mustang. Но тогда он еще не понимал до конца, что именно хотел бы играть. У группы не было постоянного состава, не было места для репетиций, были лишь мечты о том, что надо что-то сделать. Теперь The Steel Mustang - это не просто группа, а настоящее творческое сообщество, которое объединило в своем составе более 20 человек. Все они горят идеей воплотить в музыкальных клипах персонажей любимых фильмов, сериалов и компьютерных игр.

"Я долго думал и пытался понять, чего я хочу от музыки и как это должно выглядеть с визуальной точки зрения. И вот несколько лет назад вышло первое видео на YouTube", - вспоминает Дмитрий.

Вокалистка The Steel Mustang Влада Китова ФОТО: Пресс-фото/Константин Сурин

С этого все началось... Вырисовался своеобразный курс для всех, кто вместе с Дмитрием в тот момент работал над музыкой. Самое первое видео The Steel Mustang было сделано по компьютерной игре "Ведьмак". Дмитрий подчеркивает, что это дебютное видео и одно из последних - по сериалу "Викинги" - колоссально отличаются не только качеством картинки, но и качеством записи музыки.



В записи музыки к клипу участвовали Влада Китова, Михаил Акуленьков и Дмитрий Эзау. Сведение и мастеринг - Вадим Знаменский. Оператор - Алекс Спиридонов.

"За несколько лет мы смогли открыть для себя массу многих секретов в записи музыкальных инструментов. Также изменилась и наша игра на камеру. Я не могу назвать нас профессиональными актерами, но все же чувствую, что наше актерское мастерство значительно выросло", - признается Дмитрий.

Он не стал скрывать, что изменился и бюджет роликов. Хотя все зависит от задумки, но он "остался плюс минус таким же". Все участники платят из собственного кармана, а потому стараются экономить и распределять траты на проект грамотно.

"Мы прекрасно понимаем, что мы не Голливуд и у нас нет даже миллиона долларов для реализации картины, поэтому стараемся делать качественно, но в пределах разумного. Однако признаюсь, что периодически хочется сделать нечто еще более масштабное", - отмечает музыкант.

С самого начала работы все участники коллектива объединены одной идеей, страстью и любовью к деталям.

Галерея: Дмитрий Эзау

"Мы всегда стараемся сделать все, что можем на тот или иной момент времени, но определенно опыт во многих вопросах дает о себе знать и позволяет быстрее справиться с проблемами и нюансами, с которыми мы уже сталкивались", - говорит Дмитрий.