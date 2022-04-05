Красивые и воинственные. Истории женщин, оставшихся в Украине с оружием в руках

Уже как месяц я живу в Риге, но каждый раз, когда я иду по ее улицам и в волнении листаю ленту новостей, или в судорожном состоянии набираю сообщения моим близким в Украину, мой взгляд все так же постоянно задерживается на женщинах, на рижанках. Я постоянно наблюдаю, как они элегантно одеты, какие у них блестящие и отдохнувшие глаза, как они улыбаются, обнимая своих детей или мужчин. В этот момент мое тело дрожит, на глазах слезы, бросает в воспоминания о том, что когда-то у меня тоже была такая жизнь – когда-то и я могла надеть свое любимое пальто и гулять за руку со своим парнем, пить кофе с подругами, могла часами с мамой разгуливать по магазинам. И вот когда я смотрю на рижанок, я постоянно думаю, а как же встречают весну девушки в Украине. Многие украинки решили, что война – это далеко не мужское дело, что женщина 21 века – это не только успешная карьеристка и порядочная семьянинка. Когда враг заходит к тебе в дом, разрушает его, убивает семью и детей – в этот момент женщина становится в прямом смысле берегиней – берет в руки оружие и начинает защищать свою землю. Как живется девушкам на войне, я узнала у моих землячек - Марине 23 года, Юле 29 лет – до войны они были красивые, успешные, нежные и любящие, но с приходом оккупации им пришлось стать сильными, стойкими и жестокими. Сейчас Юля и Марина служат в территориальной обороне Киева, теперь вместо сумочки у них в руках оружие и они готовы убивать.