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Цены на стройматериалы растут, а беженцам надо где-то жить. Что происходит с рынком недвижимости Латвии?

Двери в новую квартиру

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Война в Украине мощно ударила по всем секторам экономики, катастрофически растут цены на стройматериалы, а в страну хлынули беженцы, которым надо где-то жить. Как катаклизмы отразились на рынке недвижимости: новостройках, доходных домах, сегменте аренды жилья? KLIK обсудил тему с ведущими отраслевыми экспертами.

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Еще совсем недавно, под занавес прошлого года, латвийский рынок жилья выглядел очень оптимистично: народ активно гнездовался и покупал квартиры, стало развиваться строительство доходных домов, даже разморозили застывший еще в кризис 2008 года долгострой – небоскребы жилого комплекса Panorama Plaza. "Прошедший, 2021 год для рынка недвижимости Латвии стал одним из лучших за последнее десятилетие: в Земельной книге было зарегистрировано 56 502 договора продажи. Это на 11,1% больше, чем в 2020 году. В Риге прирост оказался и того выше – плюс 13,9%", – сообщает портал недвижимости Varianti.lv.

При этом само жилье, если верить статистике, стало более доступным широким слоям населения. Об этом свидетельствует индекс доступности жилья от Swedbank за четвертый квартал, олицетворяющий возможности домохозяйств с помощью ипотечного кредита приобрести квартиру площадью 55 м2: ведь прирост зарплат опережал рост цен на недвижимость. Кроме того, уменьшились и процентные ставки по ипотечным кредитам – получить заем на выгодных условиях стало проще.