Цены на стройматериалы растут, а беженцам надо где-то жить. Что происходит с рынком недвижимости Латвии?

Еще совсем недавно, под занавес прошлого года, латвийский рынок жилья выглядел очень оптимистично: народ активно гнездовался и покупал квартиры, стало развиваться строительство доходных домов, даже разморозили застывший еще в кризис 2008 года долгострой – небоскребы жилого комплекса Panorama Plaza. "Прошедший, 2021 год для рынка недвижимости Латвии стал одним из лучших за последнее десятилетие: в Земельной книге было зарегистрировано 56 502 договора продажи. Это на 11,1% больше, чем в 2020 году. В Риге прирост оказался и того выше – плюс 13,9%", – сообщает портал недвижимости Varianti.lv.