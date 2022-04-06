В продолжение нашей предыдущей статьи о "Свидетелях Иеговы" (СИ) и скандалах, связанных с педофилией, давайте рассмотрим самые громкие судебные процессы, связанные с этой организацией и ее членами. Как организация обращается с жертвами и обвиняемыми, как рассматриваются жалобы. Как информация о педофилах в организации собиралась на протяжении десятилетий и до сих пор хранится в секретной базе данных. Что происходит, когда преступление доказано, и как руководство "Свидетелей Иеговы" реагирует на растущее число обвинений.

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Возможно, мы бы думали о "Свидетелях Иеговы" не больше чем о проповедниках конца света и противниках переливания крови, если бы не публикация громких исследований о проблеме педофилии в организации СИ по всему миру.

Сексуальная эксплуатация детей - проблема, существующая во всех обществах, часто обсуждаемая в контексте религиозных организаций, но главная проблема со "Свидетелями Иеговы" заключается в нежелании организации бороться с этим или даже признать это.